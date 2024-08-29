Бомбу времен ВОВ весом 500 кг нашли в Новороссийске

В Новороссийске обнаружили бомбу времен ВОВ весом 500 кг. Взрывоопасный предмет ликвидируют 7 сентября на полигоне в станице Раевской.

Недавно в Новороссийске группа саперов обнаружила опасную находку – бомбу времен Великой Отечественной Войны весом 500 кг. Взрывоопасный предмет был обнаружен во время земляных работ недалеко от центра города. Учитывая серьезность ситуации, специалисты приняли необходимые меры для оперативной ликвидации бомбы.

"Вчера вечером на улице Сахалинской в Мысхако обнаружена бомба времен ВОВ, 500 кг. Все заявки в оперативные службы направлены. Казаки на месте дежурят круглосуточно"

– глава города Андрей Кравченко

Для проведения ликвидации 500-килограммовой бомбы времен Великой Отечественной Войны были задействованы специально обученные саперы и специалисты. Они оценили состояние бомбы, ее потенциальную опасность и разработали план действий для безопасной обработки и уничтожения взрывоопасного предмета. Мероприятие запланировано на 7 сентября на полигоне в станице Раевской.

Эпизоды обнаружения боеприпасов времен военных конфликтов все чаще становятся реальностью для многих городов и регионов. Поэтому важно осознавать опасность и уметь правильно и безопасно обращаться с такими находками.