Вестник Кавказа

Бомбу времен ВОВ весом 500 кг нашли в Новороссийске

Военный с пультом управления
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Новороссийске обнаружили бомбу времен ВОВ весом 500 кг. Взрывоопасный предмет ликвидируют 7 сентября на полигоне в станице Раевской.

Недавно в Новороссийске группа саперов обнаружила опасную находку – бомбу времен Великой Отечественной Войны весом 500 кг. Взрывоопасный предмет был обнаружен во время земляных работ недалеко от центра города. Учитывая серьезность ситуации, специалисты приняли необходимые меры для оперативной ликвидации бомбы.

"Вчера вечером на улице Сахалинской в Мысхако обнаружена бомба времен ВОВ, 500 кг. Все заявки в оперативные службы направлены. Казаки на месте дежурят круглосуточно"

– глава города Андрей Кравченко

Для проведения ликвидации 500-килограммовой бомбы времен Великой Отечественной Войны были задействованы специально обученные саперы и специалисты. Они оценили состояние бомбы, ее потенциальную опасность и разработали план действий для безопасной обработки и уничтожения взрывоопасного предмета. Мероприятие запланировано на 7 сентября на полигоне в станице Раевской.

Эпизоды обнаружения боеприпасов времен военных конфликтов все чаще становятся реальностью для многих городов и регионов. Поэтому важно осознавать опасность и уметь правильно и безопасно обращаться с такими находками.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
600 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Авиалинии Франции хотят начать летать в Бейрут

Авиалинии Франции хотят начать летать в Бейрут

Кто, как, когда и зачем взорвал отель &quot;Царь Давид&quot; в Иерусалиме?

Кто, как, когда и зачем взорвал отель "Царь Давид" в Иерусалиме?

Почему Зариф подал в отставку: политический триллер в Иране

Почему Зариф подал в отставку: политический триллер в Иране

Соседский конфликт во Владикавказе закончился трагедией

Соседский конфликт во Владикавказе закончился трагедией

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы