Авиабомбу нашли в Новороссийске

В Новороссийске у трассы М-4 Дон обнаружили авиабомбу времен войны. Заместитель главы города сообщил, что специалисты проведут ее уничтожение на полигоне.

На трассе М-4 Дон в Новороссийске была найдена авиабомба времен Второй мировой войны.

«В лесном массиве федеральной автодороги М - 4 Дон в районе 12 км, на расстоянии 300 м до дороги обнаружена авиационная бомба ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны. Ожидаем саперов Донского спасательного центра МЧС России. Уничтожение снаряда будет произведено сегодня на полигоне Раевском примерно в промежутке с 15:00 до 16:00»

– замглавы Новороссийска Александр Яменсков

Напомним, что в Новороссийске в годы войны разворачивались военные действия. Город стал ареной сражений, в результате которых были подвергнуты бомбардировкам как гражданские, так и военные объекты.

Оценка угрозы, исходящей от старых боеприпасов, – сложный процесс. Специалисты должны учитывать несколько факторов: тип неразорвавшегося боеприпаса, его состояние и местоположение. При обнаружении подобного артефакта первоочередной задачей является изоляция места и вызов специалистов. Демонтаж или уничтожение старых боеприпасов – это ответственное занятие, требующее высокого уровня профессионализма.

Данная авиабомба оценивалась как угроза, поскольку могла находиться в неадекватном состоянии из-за коррозии и других факторов, что могло вызвать ее детонацию.