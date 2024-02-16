На Кубани взорвали бомбу времен Великой Отечественной войны

Бомбу ФАБ-100 обнаруженную на Кубани успешно ликвидировали специалисты Росгвардии. Также накануне аналогичная находка была сделана в Крымском районе.

Правоохранители уничтожили на Кубани бомбу в 100 кг, которая оставалась на территории края со времен Великой Отечественной войны.

«Боеприпас нашли в селе Кривенсковском в Туапсинском районе. На участке, где строят дом, проводились земляные работы. В какой-то момент водитель эвакуатора ковшом поднял крупный предмет. Росгвардейцы изучили его и определили авиабомбу ФАБ-100»

– пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Также в ведомстве уточнили, что аналогичная находка была сделана в Крымском районе. Все бомбы были ликвидированы с учетом мер безопасности. Пострадавших нет.

Напомним, что если вы обнаружили подозрительный предмет, который похож на боеприпасы времен войны, немедленно сообщите об этом в местные правоохранительные органы. Не прикасайтесь к предмету и не пытайтесь его перемещать.