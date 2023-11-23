Оперативникам сообщили о бомбе в суде Кисловодска

Утром правоохранителям Кисловодска поступил сигнал о том, что в здании местного суда находятся взрывчатые вещества.
«Злоумышленники снова активизировались с угрозами о минировании. Поступила информация о наличии взрывчатых веществ в здании городского суда по проспекту Ленина»
– глава курорта Евгения Моисеева
На место выдвинулись профильные специалисты. Сейчас на месте проводится проверка.
Отметим, что Кисловодск регулярно сталкивается с проблемой ложных звонков о готовящихся терактах и заложенных бомбах. Излюбленными мишенями телефонных террористов становятся городские соцобъекты. В то же время угрозы ни разу не подтверждаюсь.
Напомним, что ранее в Федеральной службе судебных приставов заявляли о том, что в целом по стране подобные сообщения поступали правоохранителям более двух тысяч раз. Также ни одна из угроз не подтвердилась.