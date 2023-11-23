Оперативникам сообщили о бомбе в суде Кисловодска

Телефонные террористы продолжают беспокоить правоохранителей Кисловодска. В городе вновь якобы заминировали городской суд.

Утром правоохранителям Кисловодска поступил сигнал о том, что в здании местного суда находятся взрывчатые вещества.

«Злоумышленники снова активизировались с угрозами о минировании. Поступила информация о наличии взрывчатых веществ в здании городского суда по проспекту Ленина»

– глава курорта Евгения Моисеева

На место выдвинулись профильные специалисты. Сейчас на месте проводится проверка.

Отметим, что Кисловодск регулярно сталкивается с проблемой ложных звонков о готовящихся терактах и заложенных бомбах. Излюбленными мишенями телефонных террористов становятся городские соцобъекты. В то же время угрозы ни разу не подтверждаюсь.

Напомним, что ранее в Федеральной службе судебных приставов заявляли о том, что в целом по стране подобные сообщения поступали правоохранителям более двух тысяч раз. Также ни одна из угроз не подтвердилась.