В Кисловодске «заминировали» все МВД

Глава города сообщил, что местной полиции поступил сигнал о том, что все здания МВД Кисловодска заложены взрывные устройства. На месте работают специалисты, ведутся проверки.

Телефонные лжеминеры продолжают терроризировать Кисловодск, проинформировал глава курорта.

Если ранее атакам подвергались, как правило, медицинские и лечебные учреждения, то сегодня сигнал о взрывных устройствах получили все отделы МВД.

«Только что поступило сообщение о минировании отделов МВД города»

– Евгений Моисеев.

На месте работают профильные специалисты. Отметим, что ранее с угрозой минировании столкнулись все школы города. В минувший вторник к правоохранителям поступил сигнал о том, что в ночное время во все средние образовательные учреждения были заложены взрывные устройства. По результатам проверки опасных предметов обнаружено не было.