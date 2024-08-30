Мишустин прибыл в Пакистан для участия в заседании ШОС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Пакистан. Глава российского правительства примет участие в заседании ШОС.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Пакистан для участия в мероприятии Шанхайской организация сотрудничества. 16 октября состоится заседание с участием глав правительств государств-членов организации.

Российскую делегацию у трапа самолета встретили официальные лица Пакистана. Ожидается, что российский премьер встретится с главами правительств Китая, Монголии и Пакистана.

Заседание ШОС будет посвящено сотрудничеству в экономике и культуре, также будет рассмотрена перспектива трансформации деятельности организации в контексте геополитических изменений последнего времени, передает ТАСС.

Напомним, что в ШОС входят 10 государств-членов (Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Афганистан и Монголия имеют статус наблюдателей.