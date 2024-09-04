Вестник Кавказа

В Железноводске после реставрации откроют дворец эмира Бухарского

Дворец эмира Бухарского в Железноводске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Дворец эмира Бухарского в Железноводске готовится к открытию после реставрации. Памятник архитектуры восстанавливали около 5 лет.

Дворец эмира Бухарского в Железноводске должен открыться после реконструкции, сообщил глава города Евгений Бакулин во время прямой линии.

«Одна из наших визитных карточек — дворец эмира Бухарского — скоро откроется. Я на следующей неделе должен туда попасть, сниму видео, покажу и расскажу о точных сроках открытия нашего дворца»

– Евгений Бакулин

Отметим, что одна из главных архитектурных жемчужин города построена в неомавританском стиле в начале 20 века. Дворец был официальной резиденцией бухарского эмира в России, который часто посещал Кавказские Минеральные Воды. После революции дворец стал санаторием, где бывали Клара Цеткин, Надежда Крупская и Мария Ульянова. Памятник архитектуры закрылся на реконструкцию в 2019 году.

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