В Железноводске после реставрации откроют дворец эмира Бухарского

Дворец эмира Бухарского в Железноводске готовится к открытию после реставрации. Памятник архитектуры восстанавливали около 5 лет.
Дворец эмира Бухарского в Железноводске должен открыться после реконструкции, сообщил глава города Евгений Бакулин во время прямой линии.
«Одна из наших визитных карточек — дворец эмира Бухарского — скоро откроется. Я на следующей неделе должен туда попасть, сниму видео, покажу и расскажу о точных сроках открытия нашего дворца»
– Евгений Бакулин
Отметим, что одна из главных архитектурных жемчужин города построена в неомавританском стиле в начале 20 века. Дворец был официальной резиденцией бухарского эмира в России, который часто посещал Кавказские Минеральные Воды. После революции дворец стал санаторием, где бывали Клара Цеткин, Надежда Крупская и Мария Ульянова. Памятник архитектуры закрылся на реконструкцию в 2019 году.