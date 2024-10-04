Вестник Кавказа

Железноводск примет всероссийский чемпионат по спортивному ориентированию

Памятник орлу в Железноводске в Ставропольском крае
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
В следующую пятницу в ставропольском Железноводске стартует трехдневный чемпионат и первенство России по спортивному ориентированию для спортсменов с ограниченными возможностями по слуху.

Уже через неделю, 18 октября, в городе-курорте Железноводске (Ставропольский край) стартуют соревнования по спортивному ориентированию для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщила пресс-служба местной администрации.

"18 октября в курортном Железноводске стартуют чемпионат и первенство России по спортивному ориентированию для спортсменов с ограниченными возможностями слуха. Это событие станет значимой вехой в мире адаптивного спорта, собирая участников из различных регионов страны, готовых продемонстрировать свои силы, ловкость и целеустремленность"

- администрация Железноводска

Соревнования, которые продлятся три дня, до воскресенья, 20 октября, станут прекрасной возможностью не только определить сильнейших, но и позволят им показать свои возможности и помочь интеграции в общество, передает "Интерфакс".

Соревнования станут настоящим праздником единства, силы духа и стремления к победе, пообещал глава Железноводска Евгений Бакулин, пригласив жителей и гостей города-курорта поддержать спортсменов и разделить с ними радость соревнования.

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