Вестник Кавказа

Астрахань принимает "Игры Каспия"

Астрахань принимает "Игры Каспия"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Астрахани сегодня прошла торжественная церемония открытия Международной спортивной универсиады "Игры Каспия", в которой принимают участие более 700 студентов вузов стран региона.

Международная спортивная универсиада "Игры Каспия" стартовала сегодня в Астраханской области, сообщает пресс-служба министерства внешних связей региона.

"В соревнованиях принимают участие более 700 студентов вузов Азербайджана, Ирана, Казахстана, России, Туркменистана и представители иностранных государств, обучающиеся в астраханских вузах: Сенегала, Марокко, Гаити, Камеруна, Гвинеи-Бисау, Чада, Туниса, Египта, Ганы"

- правительство Астраханской области

Студенты стран прикаспийского региона посоревнуются в легкой атлетике, плавании, мини-футболе, волейболе, баскетболе, самбо, шахматах, шашках и в новых дисциплинах фиджитал-спорта, передает "Интерфакс".

Уже есть первые победители – так, в соревнованиях по легкой атлетике отличились спортсмены из Дагестана, а в плавании весь пьедестал, кроме одной дисциплины, заняли спортсмены Астраханского технического университета. В фиджитал-футболе лучшими стали команды Астраханского госуниверситета и студенты из Казахстана.

Торжественное закрытие универсиады пройдет в пятницу, 11 октября.

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