Вестник Кавказа

Пять крымских поселков остались без электричества

Подключение электричества
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Крыму сегодня произошла авария на линиях электропередачи, которая оставила без электричества пять поселков в двух районах Крыма – ее последствия устраняют крымские энергетики.

Пять поселков в двух районах Крыма сегодня утром остались без электричества, сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".

Авария на электросетях, которая произошла на границе Бахчисарайского и Джанкойского района республики, привела к прекращению подачи электричества в селах Кочергино, Отрадное, Маловидное, Викторовка и Кондратьево, сообщили в компании, передает "АиФ-Крым". 

Сейчас на месте аварии работают аварийные бригады "Крымэнерго", энергетики обещают восстановить электроснабжение сегодня к полудню, заверили в компании.

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