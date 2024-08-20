Пять крымских поселков остались без электричества

В Крыму сегодня произошла авария на линиях электропередачи, которая оставила без электричества пять поселков в двух районах Крыма – ее последствия устраняют крымские энергетики.

Пять поселков в двух районах Крыма сегодня утром остались без электричества, сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".

Авария на электросетях, которая произошла на границе Бахчисарайского и Джанкойского района республики, привела к прекращению подачи электричества в селах Кочергино, Отрадное, Маловидное, Викторовка и Кондратьево, сообщили в компании, передает "АиФ-Крым".

Сейчас на месте аварии работают аварийные бригады "Крымэнерго", энергетики обещают восстановить электроснабжение сегодня к полудню, заверили в компании.