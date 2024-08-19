Уникальный Концертный центр строят в Сириусе: стали известны детали проекта

Создаваемый с помощью уникальных технологий концертно-театральный центр в сочинском Сириусе будет иметь площадь практически 50 тыс кв м и уникальное внутреннее устройство.

Концертный центр, который возводят сейчас на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае, будет достигать почти 50 тыс кв м площади, сообщили в пресс-службе ФТ.

Планируется, что центр сможет принимать спектакли и балеты, в которых будут участвовать как российские, так и мировые звезды. В нем будут проводиться также фестивали и концерты.

По проекту центр отличается оригинальным внешним видом. Не менее удивителен будет и его интерьер, разработкой которого занимаются настоящие профессионалы.

Ранее сообщалось, что Концертный центр в Сириусе сможет принимать первые мероприятия уже в будущем году. Концерты и спектакли в главном зале смогут посещать 1,2 тыс человек, в малом – до полутысячи.

"Изюминкой" центра станет особая оркестровая раковина, которую можно будет оперативно перемещать. Благодаря этой технологии переключиться с музыкального мероприятия на театральное можно будет буквально за полчаса.

Еще одно отличие центра – при его создании будет применяться нигде более не задействованная акустическая концепция, которую создает японская Nagata Acoustics под руководством выдающегося консультанта Ясухисы Тойоты.