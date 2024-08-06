У "Сириуса" может появиться собственный нацпарк

В скором времени федеральная территория "Сириус" на Кубани может обзавестись собственным водным природно-климатическим парком – этот вопрос с председателем совета "Сириуса" обсудил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Первая в России территория федерального значения "Сириус" в Имеретинской низменности в Сочи в междуречье Мзымты и Псоу, окруженная Кавказскими горами и уникальным природным заповедником, в скором времени может обрести собственный природно-климатический парк – этот вопрос в ходе рабочей встречи обсудил с председателем совета федеральной территории "Сириус" Еленой Шмелевой вице-премьер Дмитрий Патрушев.

"В ходе встречи обсуждались вопросы создания Национального водного природно-климатического парка федеральной территории "Сириус". Также речь шла об исключении "Орнитологического парка в Имеретинской низменности" из границ особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения в рамках осуществляемой в настоящее время корректировки границ ООПТ"

- пресс-служба Дмитрия Патрушева

Идея получила одобрение вице-премьера, и вскоре научно-технологический университет "Сириус" может получить полномочия по некоторым вопросам управления Сочинским национальным парком, говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Сочинский нацпарк уже создал рабочую группу, которая рассмотрит эту инициативу руководства "Сириуса" с его представителями.