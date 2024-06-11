В сентябре "Сириус" примет международную олимпиаду по астрономии

Федеральная территория "Сириус" на Кубани в середине сентября станет центром притяжения юных астрономов мира – в течение недели здесь будет проходить международная астрономическая олимпиада.

В середине сентября в федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае стартует международная астрономическая олимпиада, сообщает пресс-служба ФТ "Сириус".

"Федеральная территория "Сириус" второй год подряд примет Открытую международную астрономическую олимпиаду. Она пройдет при поддержке Образовательного центра "Сириус"

- пресс-служба "Сириуса"

Старт олимпиады намечен на 15 сентября, регистрация ее участников в самом разгаре – она продлится до 10 августа, передает "Интерфакс".

В соревнованиях будут соревноваться ребята в возрасте до 18 лет, им предстоит решить задания теоретического, практического, наблюдательного и экспресс-тура, которые подготовит для них академическая комиссия из представителей разных стран.

Только соревнованиями олимпиада не ограничится – у ее участников будет возможность на экскурсиях лучше познакомиться с историей края и его достопримечательностями, поучаствовать в мастер-классах и послушать увлекательные лекции.

Завершится олимпиада награждением победителей и участников 22 сентября.