Спасенный в Охотском море мужчина рассказал, как выжил

В Охотском море после 67 дней было обнаружено судно с одним выжившим. В каком состоянии находится мужчина и как он выжил?

Михаил Пичугин, выживший в Охотском море в сложных погодных условиях, без еды и воды, рассказал, что помогло ему протянуть так долго.

Более двух месяцев в Охотском море дрейфовало судно, на котором для того, чтобы посмотреть китов, вышли трое - два брата и сын-подросток одного из них. Судно не вернулось, связь была утрачена, спасатели вели поиски более месяца, но ни к чему не привели. В понедельник рыболовный траулер "Ангел" случайно обнаружил в море пропавший катамаран - к этому моменту в живых остался только один из туристов.

"Ну как, с Божьей помощью. Больше ничего не скажу. Водичку собирали дождевую. Ноги мокрые были, холодно"

– Пичугин

Мужчина поделился, что согреваться помогал спальник с верблюжьей шерстью. Еда быстро кончилась - путешествие было рассчитано всего на три дня. Родные Михаила - брат и племенник - умерли от истощения около 20 дней назад. Сам Михаил сбросил половину веса, сейчас он весит около 50 кг, истощен и обезвожен.

По оценкам врачей Магаданской областной больницы, жизни выжившего ничто не угрожает, состояние пациента стабильное. Он размещен в палате интенсивной терапии, проводятся необходимые обследования. В среду к работе с ним приступают медицинские психологи.