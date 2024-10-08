"Грузинская мечта" наберет на парламентских выборах более миллиона голосов - Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поделился ожиданиями от предстоящих парламентских выборов в стране. Он считает, что правящая партия Грузии получит значительную поддержку избирателей.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что "Грузинская мечта" сможет получить более миллиона голосов на парламентских выборах в стране в конце октября. При этом он подчеркнул, что правящей партии не потребуется поддержка госслужащих, передают грузинские СМИ.

«Грузинскую мечту» поддерживает не только важнейшая часть корпуса госслужащих, но и большая часть общества, в этом вы убедитесь 26 октября. На этих выборах мы собираемся получить более миллиона голосов, и вы можете посчитать, сколько государственных служащих в Грузии. Ресурса государственных служащих и членов их семей не хватит для победы на выборах»

— Ираклий Кобахидзе



Напомним, что выбор в парламент Грузии состоятся 26 октября. Выборы станут первыми в истории страны, на которых будет применяться система электронного голосования. Жители Грузии смогут отдать свой голос на одном из 3 031 избирательном участке, при этом на 2 263 участке электоральная процедура пройдет в электронном формате.

Отметим, что для участия в выборах в Грузии прошли регистрацию 27 партий, при этом отдельно выделяются те, кто сможет превзойти 5-процентный порог. Эксперты называют 5 коалиций, среди которых и правящая партия страны "Грузинская мечта", объединившаяся с движением "Сила народа".