На Кубань идет резкое похолодание

Уже завтра на курортах Кубани резко похолодает – волна холода накроет и Сочи, в ночное время температура воздуха на курорте опустится до 10 градусов выше ноля, остынет и вода в Черном море.

Волна холода уже завтра накроет юг России, заметно похолодает и на курортах Краснодарского края, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сегодня, 16 октября, в краевой столице еще будет тепло – до 17 градусов, но уже завтра температура воздуха опустится до 12-14 градусов, а ночью похолодает до 5-7 тепла, передает ТАСС.

В Сочи будет немного теплее – днем до 18 градусов, тем не менее, до конца недели здесь тоже на пару градусов посвежеет, а ночью будет холодно – не выше 10-12 градусов.

Искупаться в море на курорте тоже не получится – вода на Черноморском побережье курорта уже остыла до 22 градусов, и если для кого-то это вполне комфортно, то до конца недели море остынет еще на пару градусов.