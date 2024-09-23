Где отдохнуть осенью в России: недорогие и популярные направления

Осень – самое подходящее время для разнообразного отдыха, некоторые из популярных направлений россияне выбирают именно осенью. Куда отправиться, сколько это стоит и какие достопримечательности посмотреть?

Бархатный сезон на юге России продолжается почти до ноября. Многие путешественники именно в это время года предпочитают отправляться в отпуск из-за отсутствия жары и толп туристов.

Кроме этого, на многих направления значительно снижаются цены на жилье, экскурсии и перелеты.

Но не только южные направления интересны для осеннего отдыха. В этот период года есть возможность выбрать самые разнообразные развлечения - от морских путешествий до прогулок по горным тропам, при этом существенно сэкономив на поездке.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Отдых осенью в Кавказских Минеральных Водах

Осенью в Ставропольском крае продолжает держаться теплая погода. Воздух может прогреваться до 20-25 градусов. Это отличный вариант продлить ушедшее лето перед долгой зимой.

Чаще всего для отдыха осенью в Кавказских Минеральных Водах выбирают санаторное направление. Сюда приезжают не только ради лечения, но и для профилактики и поддержания здоровья, а еще чтобы подышать чистейшим горным воздухом, посетить минеральные источники и озера с целебной грязью.

Каждый санаторий Кавказских Минеральных Вод обладает своим лечебным профилем.

В Железноводске лечат заболевания почек, мочевыводящих путей и опорно-двигательного аппарата.

В Кисловодск стоит отправиться, чтобы подлечить сердце, сосуды и органы дыхания.

В Ессентуки едут с заболеваниями желудка и кишечника.

В Пятигорске лечат болезни суставов и позвоночника.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Что посетить осенью в Кавказских Минеральных Водах?

Осенью во всех городах Кавказских Минеральных Вод проходят экскурсии по самым популярным достопримечательностям городов. Например, в Железноводске стоит отправиться на прогулку в Курортный парк, где расположена одна из самых длинных каскадных лестниц. Для самостоятельной экскурсии можно посетить Пушкинскую галерею, где есть возможность загрузить аудиогид.

Также не нужно упускать возможность пройтись по Лермонтовскому терренкуру. Этот маршрут придется по душе любителям пеших прогулок.

В Ессентуках самыми красивыми пешими маршрутами считаются тропы в Главном и Комсомольском парках. Жемчужина города - грязелечебница имени Н.А.Семашко, где не только лечат, но и устраивают экскурсии для туристов.

Кисловодск славится своими лермонтовскими местами и самым большим парком в Европе, а еще здесь можно покататься на канатной дороге и отправиться в поход в горы, которые находятся в пешей доступности от города.

© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“

Пятигорск также подходит больше для горных путешествий. Излюбленное развлечение туристов здесь – восхождение на гору Машук. Кроме этого, стоит прогуляться в парке «Цветник», посетить грот Лермонтова и озеро Провал.

Сколько стоит отдых осенью в Кавминводах и как добраться?

Добраться до Кавказских Минеральных Вод можно на поезде или самолете.

Авиабилеты из Москвы можно найти за 4 тыс рублей. В среднем, перелет из столицы в Минводы обойдется в 5 тыс рублей. Обратная дорога стоит чуть дороже – от 6 тыс рублей.

Добраться на поезде можно за 4 тыс рублей. Это цена за одного человека в плацкартном вагоне в одну сторону.

Стоимость путевок в санатории Кавказских Минеральных Вод начинается от 46 тыс рублей за 7 дней. Цена зависит от количества услуг и класса здравницы.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Если отпуск запланирован без проведения лечения, то можно забронировать номер в одном из отелей или же выбрать квартиру посуточно. Здесь цены начинаются от 3 тыс рублей за ночь.

Отдых осенью на Байкале

Несмотря на то, что Байкал расположен в Сибири, здесь тоже есть свой бархатный сезон. Правда, он совсем не такой, как в южных широтах. В октябре ночью здесь случаются первые заморозки, а в ноябре столбик термометра может опуститься до -5 градусов. При этом будет дуть сильный и холодный ветер, возможны дождь и снег. Поэтому прогноз погоды стоит смотреть заранее, чтобы захватить с собой больше теплой одежды.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чаще всего сюда приезжают летом, чтобы прогуляться вдоль озера и искупаться в немного прогретой воде, либо зимой, когда водоем замерзает и превращается в гигантский каток.

В межсезонье на Байкал едут за осенними пейзажами, низкими ценами и походами по безлюдным туристическим местам.

Что посетить осенью на Байкале?

Байкал осенью – это прежде всего природа, которая порадует туристов буйством красок. Летом путешественники любят прогуливаться по Большой Байкальской Тропе, что делает ее одним из самых многолюдных туристических мест. Осенью же здесь можно оказаться в уединении.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Также опытные путешественники советуют посетить остров Ольхан, туда из Иркутска отправляются экскурсии.

Кроме этого, стоит прокатиться на канатной дороге до Камня Черского, отправиться в Нерпинарий и Байкальский музей. Путешественники с детьми обычно выбирают экскурсии в Байкальскую астрофизическую обсерваторию.

В качестве сувенира можно привезти с собой вяленую рыбу, которую можно купить на рыбных рынках в Иркутске и Листвянке.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться и сколько стоит отдохнуть осенью на Байкале?

Чтобы добраться до Байкала, для начала необходимо прибыть в Иркутск. Сюда ходят поезда и совершаются авиарейсы. Первый вариант подойдет для любителей железнодорожной романтики – на дорогу придется потратить больше трех дней. Цена на билеты на поезд стартует от 9 тыс рублей в один конец.

На самолете долететь до Иркутска можно за 5 часов 40 минут. Стоимость билета от 7 тыс рублей.

Далее из Иркутска нужно добраться до Листвянки – это самая туристическая локация на Байкале. Сюда хотят рейсовые автобусы, проезд в которых обойдется порядка 300 рублей.

Номер в мини-гостинице будет стоить от 2 тыс рублей за ночь. Аренда квартиры в Листвянке будет стоит дороже – от 4,8 тыс рублей в сутки. При этом можно сэкономить на питании, в поселке есть продуктовые магазины со стандартным набором продуктов. Если питаться в кафе, то обед на двоих обойдется в 1,5 тыс рублей.

Индивидуальные экскурсионные туры в среднем стоят порядка 15 тыс рублей, но можно организовать самостоятельные прогулки.

© Фото: Татьяна Отвагина/ "Вестник Кавказа"

Отдых осенью на Алтае

Еще одно популярное для отдыха осенью направление – Алтай. Погода здесь еще более непредсказуемая, чем на Байкале, и уже в сентябре может идти снег. Но при этом буйство красок и удивительная природа не могут оставить никого равнодушным. Заснеженные горные вершины, голубые реки, золотистые леса ежегодно манят сюда тысячи туристов.

Перед поездкой на Алтай также стоит изучить прогноз погоды. Нередко в горных районах в осенние месяцы здесь уже довольно холодно. Но это не останавливает любителей походов, которые предпочитают оставаться на ночь в палатках под открытым небом. Алтай – одно из излюбленных мест любителей «дикого» отдыха. Но есть здесь и множество баз отдыха для тех, кто любит проводить отпуск с комфортом.

© Фото: Татьяна Отвагина/ "Вестник Кавказа"

Что посетить осенью на Алтае?

Осенью на Алтае стартует большое количество экскурсий в горы, проводятся автотуры и конные прогулки. Любители экстрима могут поучаствовать в сплаве по горной реке, а рыбаки - отправиться к водоему с удочкой.

Если выбрать отдых на турбазе, то здесь будет ждать классический вариант развлечений – бассейн с подогревом, баня, зона для пикников.

На Алтае множество мест, которые рекомендуются к посещению:

гора Бабырган,

скала Чертов палец,

Телецкое озеро,

поселок Манжерок,

голубые озера Катуни,

скалы «Зубы Дракона»,

остров Патмос,

ущелье Чечкыш,

Чуйский тракт,

слияние Чуи и Катуни,

Гейзерное озеро,

Курайская степь,

долина Чулышмана,

гора Белуха,

Мультинское озеро,

долина Актру,

водопад Учар,

Каракольские озера.

© Фото: Татьяна Отвагина/ "Вестник Кавказа"

Сколько стоит отдохнуть осенью на Алтае?

Чаще всего путешественники выбирают готовые туры на Алтай. Таким образом, не придется беспокоиться о трансфере к месту отдыха, проживании и экскурсиях.

Стоимость трехдневного тура по самым популярным достопримечательностям Алтая начинается от 38 тыс рублей.

Самостоятельные туристы могут выбрать отель или базу отдыха. Сутки в гостинице Алтая обойдутся от 4 тыс рублей. При этом в проживание будет включен завтрак.

Ночь в четырехзвездочном отеле в селе Усть-Муны будет стоить от 13 тыс рублей.

Стоимость экскурсии будет зависеть от ее насыщенности. Например, поездка по горному Алтаю на автомобиле будет стоить 23 тыс рублей.

© Фото: Татьяна Отвагина/ "Вестник Кавказа"

Средний чек в кафе и ресторанах Алтая от 1 тыс до 3 тыс рублей.

Добраться до Алтая можно на самолете, поезде или на личном автомобиле.

Авиарейсы совершаются в аэропорт Горно-Алтайска. Билет из Москвы обойдется от 9,5 тыс рублей. Время в пути чуть больше 4 часов.

На поезде можно доехать за пару дней до Барнаула. Билет обойдется от 6 тыс рублей.