Санатории Крыма: цены на осень на 30% ниже, чем в Кавминводах

Этой осенью санатории Крыма предлагают туристам заманчивые цены на отдых. Туристы чаще всего выбирают санатории на море, в южной части полуострова. Санаторный отдых в Крыму обойдется на 30% дешевле, чем в Кавминводах.

Санаторный отдых в осенние месяцы может быть недорогим, если отправиться в Крым, установили туроператоры.

По данным туроператоров, Крым осенью снижает цены, тогда как в здравницах Кавминвод осень - самый высокий сезон. Так, в 2024 году осенью отдых в санатории Крыма будет стоить примерно на 20-30% дешевле, чем в Ставропольском крае. Кроме того, так как на санаторный отдых в Крыму нет ажиотажного спроса, как в Кавминводах, места в санаториях есть, путевку можно купить за 1-2 недели до заезда.

По оценкам туроператоров, отдых в Крыму был популярен среди россиян летом, и остается популярным осенью: спрос на санатории в Крыму этой осенью вырос на 25-30%, у некоторых туроператоров - до 100%.

В Крым за оздоровительным отдыхом едут и те, кто уже знаком в санаториями региона, и те, кто сделал свой выбор, сравнив предложения с Кавминводами и Сочи на осень.

«Часть туристов не смогла подобрать для себя на осень подходящий по цене вариант на курортах Кавминвод и Кубани, в то время как тарифы в санаториях Крыма оказались более доступны»

– туроператор «Мультитур»

Сейчас загрузка санаториев Крыма на осень приблизилась к 80%.

Чаще туристы едут на Южный берег полуострова. Большинство лучших санаториев сосредоточено в Ялте.