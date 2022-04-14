Крым опередил Абхазию по спросу среди туристов - Уманский

Летом 2024 года туристическим хитом стал Крым. Турпоток в Дагестан и Абхазию почти не показал роста. Почему туристы выбрали Крым вместо других пляжных направлений, рассказал глава Российского союза туриндустрии.

Итоги летнего туристического сезона 2024 года в России показали, что многие туристы предпочти Крым Абхазии и Дагестану. Причины этого объяснил корреспонденту «Вестника Кавказа» президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в рамках пресс-конференции на тему «Завершение летнего туристического сезона: итоги и прогнозы на осень».

Уманский прокомментировал отсутствие роста спроса на отдых в Дагестане. «Ответ в части вопроса, связанного с Дагестаном, кроется все-таки в нехватке инфраструктуры. Это ключевая проблема, с которой сталкивается сейчас Дагестан ввиду того роста, который он получал. Просто инфраструктура не поспевает за тем ростом, за тем траффиком, который туда приходит», - сообщил он.

По словам главы РСТ, турпоток в Абхазию не оправдал ожиданий, но все же немного вырос в этом году. При этом Абхазию можно назвать конкурентом Крыма в борьбе за туриста.

«Конечно, в части туристических потоков Абхазия, в некотором смысле является конкурентом Крымскому полуострову. Конкурентом ввиду их привлекательности по стоимости по сравнению с Краснодарским краем. Все-таки Краснодарский край подороже, Абхазия и Крым подешевле. И они на себя забирают часть туристического потока, который ищет возможности потратить денег несколько меньше», - пояснил Уманский.

При этом в соперничестве с Крымом Абхазия проигрывает по разным причинам: на турпотоке в Абхазию прямым образом отражается немалая стоимость авиабилетов, а добраться в республику на автомобиле сложнее, чем в Крым. «Мы знаем о той транспортной проблеме, той автодороге, которая ведет в Сочи, которая в летний период сильно перегружена», - заметил эксперт.

Совокупность таких факторов как стоимость отдыха, транспортная доступность и инфраструктура сделали Крым крайне востребованным направлением этим летом, констатировал Уманский. «Вот и причина роста Крыма, который, с одной стороны, во-первых, доступнее Краснодарского края ввиду всех обстоятельств, плюс-минус по цене совпадает с Абхазией, но транспортно гораздо более доступен нежели сама Абхазия», - заключил глава РСТ.