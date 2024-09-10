Туристический провал: в Абхазии рассказали о туризме в 2024 году

В этом году турпоток в Абхазию оказался ниже ожидаемого уровня. Недостаток туристов заметили как в отелях, так и на достопримечательностях Абхазии.

Туризм в Абхазии в 2024 году пока не оправдывает ожиданий, турпоток находится на уровне ниже прогностического, сообщила кандидат экономических наук, доцент АГУ Линда Ампар в эфире радио Sputnik.

Поток отдыхающих в Абхазию в этом году оказался на уровне прошлогоднего или даже чуть ниже. В республике ждали роста турпотока, были открыты новые отели и гостевые дома, но полной загрузки не было даже на пике летнего сезона.

Об уровне турпотока говорит и статистика посещений туристических объектов, таких как Новоафонская пещера, чей доход составил на 4 млн рублей меньше, Рицинский нацпарк, недосчитавшийся 11 млн рублей по сравнению с прошлым годом.

Также о низком турпотоке ранее рассказали в Сухумском обезьяньем питомнике.