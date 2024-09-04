Туристы отказываются от посещения обезьяньего питомника в Сухуме

В этом году турпоток в Сухумский обезьяний питомник снизился по сравнению с данными прошлого года. Среди причин - небезопасная дорога.

Обезьяний питомник в Абхазии теряет посетителей - в этом году поток туристов оказался ниже прошлогоднего, сообщила заведующая приматологическим музеем НИИЭПиТ Альдона Салакая.

С 1 мая по 1 сентября Сухумский питомник посетили 22,6 тыс человек, за такой же период прошлого года - почти 24,2 тыс человек.

"Мы, к сожалению, оказались в минусе на 1544 человека. Конечно, нас это очень волнует"

– Салакая

Многие посетители отказываются от посещения уникальной достопримечательности из-за плохого качества автодороги, ведущей к питомнику на горе.

"Автомобильная дорога находится в кризисном состоянии. По ней опасно ездить и сотрудникам, и тем более водителям, которые возят туристов"

– Салакая

Не только самостоятельные туристы отказываются от посещения Сухумского питомника обезьян, но и турфирмы, обслуживающие групповых и организованных туристов.

В питомник также можно попасть по живописной лестнице, однако не все готовы пройти 300 ступенек по жаре, призналась специалист в эфире радио Sputnik.