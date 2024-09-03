Лето в Абхазии: туристический сезон был спорным

Итоги летнего сезона в Абхазии можно назвать спорными: поток туристов остался почти неизменным с прошлого года, при этом расходы отелей выросли. Прибыль отельеров летом 2024 года в Абхазии будет ниже прошлогодней, считают в "Алеане".

Каким было туристическое лето в Абхазии, рассказал глава абхазского направления туроператора "Алеан" Сергей Косилов.

По мнению эксперта, итоге лета в Абхазии спорные. Значительного роста турпотока не было, так что доходы отелей и гостиниц остались примерно на уровне прошлого года. При этом на фоне роста расходов, фактическая прибыль за лето 2024 года будет ниже.

Несмотря на конец календарного лета, курортный сезон в Абхазии продолжается, настала пора бархатного сезона. На осень отели предлагают более низкие цены, туристы активно бронируют отдых. В сентябре и октябре в Абхазии на море можно отдохнуть на 20-30% дешевле, чем в разгар лета, уточнил Косилов в эфире радио Sputnik.