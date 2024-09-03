Отдых в Абхазии: где тепло и дешево в сентябре?

Бархатный сезон в Абхазии приближается, в этом время отдохнуть можно по комфортным ценам и в комфортной температуре. Какой курорт Абхазии выбрать для отдыха на море в сентябре?

В Абхазии, как и в Краснодарском крае, погода пока стоит по-летнему жаркая, бархатный сезон вскоре начнется, и отдохнуть в этом время на море можно очень недорого, сообщают туроператоры, передает АТОР.

Осенью в Абхазии лучше всего отдыхать В Гагре или Пицунде, эти курорты отличаются более теплой погодой. Закрытая бухта оберегает пляжи от ветров, из-за чего море здесь спокойнее, а воздух немного теплее.

«Самые теплые курорты Абхазии в бархатный сезон – Гагра, Пицунда и Сухум»

– туроператор АЛЕАН

Другие курорты на западе Абхазии также подходят по климатическим условиям для отдыха в бархатный сезон. Сейчас температура воды в море составляет 26 градусов.

Наиболее развита туристическая инфраструктура в Гагре, тем, кто хочет тихого уединенного отдыха лучше выбрать Цандрипш, для осмотра достопримечательностей лучше подходят Сухум и Новый Афон.

Самый недорогой отдых на море предлагают, по данным «Интуриста» гостевые дома: в Цандрипше неделя проживания на двоих обойдется в 8 тыс рублей; неделя в Пицунде в октябре в гостевом доме обойдется в 8,7 тыс рублей.

Бюджетный отдых осенью возможен и в Гагре, и в других популярных локациях. Цены стартуют от 22-25 тыс рублей за двоих с питанием. При этом транспортные расходы не включены в стоимость.