Туры в Абхазию подешевели на 20%

В сентябре средний чек на отдых в Абхазии снизился на 20%. Абхазия остается самым доступным зарубежным направлением для отдыха на море.

Отдых в Абхазии подешевел с началом осени, о стоимости средней путевки на бархатный сезон рассказали в компании «Слетать.ру».

На сентябрь средний чек тура в Абхазию составляет чуть более 104 100 рублей, средний чек снизился на 20% с августа.

Средний чек не является точным показателем, это среднее арифметическое всех проданных туров, деленное на количество заявок. Приобрести тур в Абхазию туристы могут как за большие, так и за меньшие деньги. Средний чек в основном включает перелет и отдых продолжительностью восемь дней. Чаще всего россияне ездят на отдых вдвоем или втроем, как следует из среднего количество туристов на путевку - 2,15.

В начале осени спрос на пляжный отдых на Черном море традиционно снижается, хотя море остается теплым, а погода - приятной. В этом году бархатный сезон в Абхазии может продлиться больше обычного, этому способствует погода.