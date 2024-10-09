Вестник Кавказа

Грузинские экспортеры заявили о трудностях в работе в западными ритейлерами

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Торговое партнерство западных сетей с грузинскими компаниями переживает сложный период. В Европе не торопятся продлевать контракты на поставки грузинских товаров.

Крупные торговые компании западных стран опасаются устанавливать долгосрочные отношения с грузинскими экспортными организациями, рассказала член наблюдательного совета Ассоциации развития экспорта Грузии Гванца Меладзе. 

Отмечается, что экспорт грузинских товаров в некоторые регионы Европы замедлился. Эксперт связывает это с тем, что торговые сети опасаются западных санкций. 

"Мы видим, что заключения новых партнерских, долгосрочных соглашений фактически не происходит уже, наверное, 3-4 месяца"

  – Меладзе

Специалист отмечает, что западные коммерческие фирмы заняли выжидательную позицию, предполагая развитие ситуации в Грузии по белорусскому сценарию, передает "Интерфакс" со ссылкой на грузинские СМИ.

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