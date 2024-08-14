Сезон фонтанов продлили в Железноводск

В Железноводске фонтаны будут работать до середины октября. До 15 октября также продлится работа летних источников с минеральной водой.

Власти Железноводска приняли решение из-за хорошей погоды продлить работу фонтанов до середины октября.

«Обычно мы закрываем сезон 1 октября, но благодаря теплой и ясной погоде решено продлить их работу. Водные объекты будут радовать горожан и туристов в районе Смирновского источника, на Каскадной лестнице и на Феррум-площади в районе озера „30'Ка“

– мэр города Евгений Бакулин

Отметим, что источники с минеральной водой являются важной частью курортной инфраструктуры Железноводска. Природные источники обеспечивают жителей и туристов водой, славящейся своими целебными свойствами. Минеральные воды помогают при различных заболеваниях и способствуют общему оздоровлению организма.

Работа источников также продлится до 15 октября, что позволяет местным жителям и туристам наслаждаться полезными дарами природы как можно дольше. Для многих посетителей Железноводска это является частью оздоровительного процесса.