Вестник Кавказа

Фильм о Лермонтове снимут в Железноводске

Железноводск
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Ставропольский Железноводск на время станет съемочной площадкой под открытым небом. В курортном городе пройдут съемки фильма «Лермонтов».  Когда именно будут проводиться съемки, а также подробности о сюжете фильма в администрации не уточнили.

Железноводск на время станет местом съемок фильма о биографии поэта М.Ю. Лермонтова. 

«Курортный Железноводск остается киностолицей Кавказских Минеральных Вод. В городе-курорте пройдут съемки художественного фильма „Лермонтов“ режиссера Бакура Лериевича Бакурадзе»

 – пресс-служба городской администрации

Отмечается, что новый фильм – это не просто кинопроект, это также возможность продемонстрировать культурное наследие региона. Режиссер и сценаристы стремятся отразить в фильме дух творчества поэта, его переживания и взаимоотношения с окружающим миром. Таким образом, Железноводск выступает не только как фон, но и как активный участник повествования.

На данный момент точные даты съемок не были официально объявлены, также не раскрываются подробности о сюжете, однако можно предположить, что фильм будет сосредоточен на основных этапах биографии Лермонтова.

Власти города активно поддержали идею снять фильм в Железноводске, так как успех фильма будет способствовать увеличению потока туристов, желающих увидеть места, где когда-то жил и творил Лермонтов. Это создает предпосылки для развития инфраструктуры, гостиничного бизнеса и других связанных секторов экономики.

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