Вестник Кавказа

Кот неделю просидел на дереве и был спасен в Железноводске

Кот неделю просидел на дереве и был спасен в Железноводске
© Фото: телеграм-канал Евгения Бакулина
Бездомный кот не смог слезть с дерева и просидел там неделю на момент, когда его сняли сотрудники МЧС. О чудесном спасении рассказал глава Железноводска, где все произошло.

Сотрудники МЧС в Железноводске спасли бедного кота, просидевшего на дереве целую неделю, рассказал мэр города Евгений Бакулин.

«На Лермонтовском терренкуре, где расположены знаменитые указатели «Деды», курортный кот залез на дерево и не мог слезть больше недели. Наши спасатели спасли пушистого»

- Евгений Бакулин

Он отметил, что это не первый раз, когда кота замечают на этом дереве.

Кошки – один из символов курортного города. Ранее в Железноводске установили домики для уличных пушистых животных. Они находятся в Курортном парке. Там же можно приобрести корм и им дать лакомство.

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