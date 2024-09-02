Кот неделю просидел на дереве и был спасен в Железноводске

Бездомный кот не смог слезть с дерева и просидел там неделю на момент, когда его сняли сотрудники МЧС. О чудесном спасении рассказал глава Железноводска, где все произошло.

Сотрудники МЧС в Железноводске спасли бедного кота, просидевшего на дереве целую неделю, рассказал мэр города Евгений Бакулин.

«На Лермонтовском терренкуре, где расположены знаменитые указатели «Деды», курортный кот залез на дерево и не мог слезть больше недели. Наши спасатели спасли пушистого»

- Евгений Бакулин

Он отметил, что это не первый раз, когда кота замечают на этом дереве.

Кошки – один из символов курортного города. Ранее в Железноводске установили домики для уличных пушистых животных. Они находятся в Курортном парке. Там же можно приобрести корм и им дать лакомство.