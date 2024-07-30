Турпоток в Железноводск продолжает расти

Туристы продолжают выбирать отдых в Железноводске. Свежие данные по турпотоку озвучил мэр города-курорта: количество гостей немного выросло.

Железноводск за первые семь месяцев 2024 года посетили почти 101,5 тыс отдыхающих, поведал руководитель города-курорта Евгений Бакулин.

По его словам, относительно января-июля минувшего года показатель увеличился на 1,2%. Год назад за этот период в Железноводске отдохнули более 100,2 тыс гостей, передает "Интерфакс".

"В прошлом году был значительный рост, в 2024 году турпоток продолжает увеличиваться"

– Евгений Бакулин

Мэр также рассказал о мерах, которые предпринимаются для развития туризма. Власти работают над благоустройством инфраструктуры. В планах также создание такого интересного объекта, как кинопарк. Он будет открыт в парке имени Станислава Говорухина.

Предполагается и развивать такой вид туризма, как событийный. Так, в сентябре отдыхающие смогут посетить кинофестиваль под названием FERRUM-24 – он проводится на курорте впервые. А на 8-10 октября запланирован фотофестиваль "Курортный кадр". На это событие съедутся поклонники фотографического искусства со всей России, причем на него приглашают как любителей, так и профессионалов.