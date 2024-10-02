Саммит БРИКС освободил Казань от авиарейсов из Турции

Рейсы AZUR air в Анталью будут перенесены из Казани на время проведения саммита БРИКС. Вылеты будут осуществляться из Нижнекамска.

Авиакомпания AZUR air перенесет пункты прилет и вылет некоторых рейсов из аэропорта "Казань" в "Бегишево" в Нижнекамске. Изменения вводятся на время проведения саммита БРИКС в Казани, рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Меры коснутся рейсов Анталья-Казань 21 октября (ZF1022), Анталья-Казань/ Казань-Анталья (ZF1018/1021) 22 октября, а также рейса Казань-Анталья (ZF1017 ) 23 октября.

Ограничения также будут введены в самом здании аэропорта столицы Татарстана. С 08:00 19 октября до 08:00 26 октября закроется зал повышенной комфортности терминала 2. Пассажиры внутренних авиарейсов смогут пользоваться терминалами 1 и 1А.

Отметим, что саммит БРИКС в Казани будет проходить с 22 по 24 октября. На мероприятии ожидаются лидеры более 30 стран. В городе к масштабному событию готовились заранее. Например, на благоустройство было потрачено около 8 млрд рублей.