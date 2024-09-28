Вестник Кавказа

Грузоперевозки в рамках БРИКС выросли на 7% - РЖД

Грузоперевозки в рамках БРИКС выросли на 7% - РЖД
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С начала года грузоперевозки по линии РЖД со странами БРИКС возросли более чем на 7%. На БРИКС приходится основная часть заграничного грузопотока РЖД.

В 2024 году объем грузовых перевозок в страны БРИКС увеличился, поделились в РЖД. Данные озвучил первый заместитель гендиректора компании Сергей Павлов.

"По итогам девяти месяцев 2024 года объем перевозок по сети ОАО "РЖД" в сообщении со странами БРИКС с использованием, в том числе, морского плеча составил 222,7 млн тонн, что на 7,1% выше аналогичного периода прошлого года"

– Павлов

Еще более ощутимый рост показали контейнерные перевозки - плюс 14,1%, объем достиг 2,9 млн контейнеров (ДФЭ).

Страны БРИКС составляют 56% от международного грузового потока РЖД.

"С учетом значимости железнодорожного транспорта для повышения логистической связанности стран объединения, ОАО "РЖД" ведет проработку инициатив с партнерами из стран объединения сразу по нескольким направлениям"

– Павлов

С Китаем в планах реализация ранее подписанного соглашения о всестороннем стратегическом сотрудничестве, с Ираном, Индией, ОАЭ ведется работа по организации перевозок по МТК "Север - Юг", добавил представитель компании, передает РИА Новости.

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