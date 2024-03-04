Сайты МВД России восстановили работу

С вечера вторника были недоступны все веб-сайты МВД России. Причиной стал обрыв линии, к утру среды работа сайтов ведомства возобновилась.
Сайты министерства внутренних дел России 16 октябре полностью вернулись к работе после проблем, зафиксированных накануне, поделилась официальный представитель министерства Ирина Волк.
"Работоспособность ведомственных официальных сайтов в домене мвд.рф полностью восстановлена"
– сообщение
Сбой в работе веб-сайтов МВД был связан с техническими неполадками - был обнаружен обрыв линии связи. Проблема была выявлена накануне - федеральные сайты не открывались у разных интернет-провайдеров, страницы не загружались.