Вестник Кавказа

Сайты МВД России восстановили работу

Сайты МВД России восстановили работу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С вечера вторника были недоступны все веб-сайты МВД России. Причиной стал обрыв линии, к утру среды работа сайтов ведомства возобновилась.

Сайты министерства внутренних дел России 16 октябре полностью вернулись к работе после проблем, зафиксированных накануне, поделилась официальный представитель министерства Ирина Волк.

"Работоспособность ведомственных официальных сайтов в домене мвд.рф полностью восстановлена"

– сообщение

Сбой в работе веб-сайтов МВД был связан с техническими неполадками - был обнаружен обрыв линии связи. Проблема была выявлена накануне - федеральные сайты не открывались у разных интернет-провайдеров, страницы не загружались.

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