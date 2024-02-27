Сбой в Telegram в России: не грузятся фото и видео

Крупный сбой произошел в работе мессенджера Телеграм в России, следует из данных соответствующих сервисов. Проблемы за рубежом наблюдаются, но единичные.

Очередной сбой в работе мессенджера Telegram зарегистрирован на территории России.

Как следует из данных Downradar, отчеты о проблемах начали поступать примерно в 18.00 мск. Жалобы не прекращаются, их число превышает тысячу.

Сообщается, что в каналах и диалогах не загружаются медиа – фото, картинки и видео. Кроме того, могут не доходить сообщения.

Инцидент прокомментировали в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (подчиняется Роскомнадзору).

"Специалисты ЦМУ ССОП проводят проверку совместно с операторами связи"

– ведомство

Напомним, ранее сбой в работе Telegram произошел 27 февраля.