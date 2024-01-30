Сбой в работе Telegram сегодня: причины ЧП устанавливаются

Массовый сбой произошел сегодня в России и некоторых других странах в работе мессенджера Телеграм, а также WhatsApp и YouTube. В Минцифры РФ заявили, что работа сервисов уже восстанавливается.

Масштабный сбой в работе ряда мессенджеров и других сервисов, прежде всего Telegram, зафиксирован сегодня днем в России, проблемы наблюдались и в других странах.

Как заявили в Минцифры, сейчас все они постепенно возвращаются в норму.

Специалисты, совместно с Роскомнадзором, выясняют, почему произошел массовый сбой.

Сотовые операторы

Появлялись также сообщения о проблемах у всех российских операторов сотовой связи. Однако на самом деле, уточнили в Минцифры, все мобильные сети действуют без сбоев, если не считать падение интернет-трафика в Telegram и прочих сервисах.

Домен RU

Заявление в связи с произошедшим сделал Координационный центр доменов .RU/.РФ: он заверяет, что российская доменная инфраструктура функционирует штатно.

Почти месяц назад, 30 января, масштабный сбой случился в Рунете, то есть в доменной зоне .RU. Не все, не множество сайтов не открывались вовсе. Тогда ЧП длилось несколько часов. Координационный центр заявил о технической проблеме из-за глобальной инфраструктуры DNSSEC – инструмента для проверки подлинности ответа от DNS-сервера, который блокирует возможность подмены IP-адреса.