В России произошел массовый сбой в работе сайтов из зоны .ru

Жители России сообщают о массовом сбое в работе сайтов из зоны ".ru". Проблему обещают устранить в ближайшее время.
Пользователи сети в России сообщают о проблемах в работе сайтов из доменной зоны ".ru".
В частности, жалобы касаются работы сайтов Avito, "Дзен", "Одноклассники", Ozon, Kinopoisk, "Яндекс", Wildberries и др. Сбой произошел около полутора часов назад.
Большинство жалоб поступают из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Также о сбоях сообщают жителий других регионов России.
Наличие проблемы признали в Минцифры РФ. В ведомстве обещают устранить проблему в ближайшее время.