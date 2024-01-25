Вестник Кавказа

В России произошел массовый сбой в работе сайтов из зоны .ru

В России произошел массовый сбой в работе сайтов из зоны .ru
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители России сообщают о массовом сбое в работе сайтов из зоны ".ru". Проблему обещают устранить в ближайшее время.

Пользователи сети в России сообщают о проблемах в работе сайтов из доменной зоны ".ru".
 
В частности, жалобы касаются работы сайтов Avito, "Дзен", "Одноклассники", Ozon, Kinopoisk, "Яндекс", Wildberries и др. Сбой произошел около полутора часов назад.
 
Большинство жалоб поступают из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Также о сбоях сообщают жителий других регионов России.
 
Наличие проблемы признали в Минцифры РФ. В ведомстве обещают устранить проблему в ближайшее время.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
2230 просмотров
реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы