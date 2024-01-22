В Армении начались перебои с интернетом

Повреждение оптико-волоконного кабеля во время работ на территории Грузии вызвали перебои в работе сети интернет в соседней Армении, сообщили провайдеры.

В Армении отмечаются перебои с интернет-связью, услуги которой предоставляет местный интернет-провайдер "Ростелеком Армения" – причиной этого стало повреждение магистрального кабеля у партнерского оператора в Грузии, сообщили в компании.

Пока связь удается обеспечивать благодаря резервным каналам оператора, однако ее качество оставляет желать лучшего, передает Sputnik Грузия.

"Наши грузинские коллеги заверяют, что вопрос будет решен в ближайшие два часа"

- Ростелеком-Армения

Аварийно-ремонтные работы на территории Грузии уже начались, добавили в компании.