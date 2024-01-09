Aвария в Грузии спровоцировала перебои с интернетом в Иране

Проблемы с кабелем, возникшие в Грузии, привели к нарушениям в работе интернета в Иране. Работы по устранению неполадок ведутся со вчерашнего дня.

В Иране возникли перебои в работе интернета из-за проблем с оптоволоконным кабелем, проходящим через территорию Грузии. Об этом сообщают иранские СМИ.

Проблемы начались накануне, 21 января.

В компании Infrastructure Сommunications отметили, что в настоящее время ведутся работы по устранению неполадок.

Согласно последним данным, пользователи интернета в Иране по-прежнему продолжают сообщать о нестабильной работе сети. В частности, серьезные перебои в работе интернета возникали сегодня утром.