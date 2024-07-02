Ереванские "звонари" обманывали ограбленных туристов

Ереванские полицейские раскрыли группу местных телефонных мошенников, которые обзванивали ограбленных в городе иностранных туристов, обещая им юридическую помощь за "небольшой процент".

В Ереване правоохранители раскрыли криминальную группу телефонных мошенников, оборудовавших свой колл-центр на улице Ювелиров и бессовестно обиравших иностранных туристов: благодаря оперативной информации, "вычислить" их удалось специалистам отдела по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий главного управления уголовной полиции страны, сообщает МВД Армении.

Мошенники представлялись юристами либо представителями правоохранительных структур, выбирая для этого иностранных туристов, причем большей частью тех из них, кто уже стал жертвой мошенничества, передает NEWS.am.

Получив необходимую информацию, они связывались с пострадавшими и сообщали, что их организация конфискует и возвращает похищенные деньги за "небольшие комиссионные". Небольшие деньги на деле оказывались огромными суммами – по сути, уже однажды ограбленных туристов грабили еще раз.

Полицейские установили всех, вовлеченных в преступную организацию, изучили механизм распределения ролей, а также узнали псевдонимы всех, задействованных в рамках преступного механизма.

Сейчас полиция выясняет у коллег из других стран имена их граждан, пострадавших от преступной деятельности ереванских мошенников.