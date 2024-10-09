В воздушной гавани Сочи заработает биотерминал

В международном аэропорту Сочи уже в этом 2024 году установят цифровой биометрический терминал, который существенно упростит для пассажиров ряд обязательных предполетных процедур.

Уже в нынешнем 2024 году в Международном аэропорту Сочи начнут устанавливать цифровой биометрический терминал, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба воздушной гавани города-курорта.

"Аэропортовый холдинг "Аэродинамика" и компания MILE·ON·AIR планируют реализовать на базе аэропорта Сочи первый в России цифровой биометрический терминал. Концепция такого биометрического терминала предусматривает прохождение всех предполетных формальностей с использованием биометрии"

- пресс-служба Международного аэропорта Сочи

Терминал заменит для авиапассажиров целый ряд обязательных предполетных процедур: регистрацию, паспортный и таможенный контроль, а также прохождение в "стерильную" зону аэропорта – зал ожидания посадки на борт воздушного судна.

Первый такой терминал заработает в историческом здании VIP-терминала аэропорта, запускать его будут в два этапа: первый подразумевает установку самого терминала, а второй – его настройку и согласование технических параметров применения биометрии, говорится в сообщении.