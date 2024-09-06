Дагестан - вновь в лидерах по производству шерсти

Дагестан вновь стал лидером среди регионов России по производству шерсти – в нынешнем 2024 году животноводы настригли более 14,5 тысяч тонн ценного сырья, обеспечив 32% его производства в стране.

Треть шерстяных изделий, которые будут произведены в России, будут из дагестанской шерсти – животноводческие предприятия Дагестана в нынешнем 2024 году настригли более 14,5 тыс т золотого руна всех видов, 9,2 тыс из них – это тонкорунная и полутонкорунная шерсть высочайшего качества, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Дагестан снова подтвердил свое лидерство по производству шерсти среди субъектов России, произведя 32% от общего объема шерсти, производимой в стране, и 65,6% в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), передает "АиФ-Дагестан".

И это не предел – в скором времени в республике заработает промышленный шерстяной кластер, в который войдут 4 новых проекта с инвестициями в 343,6 млн рублей.

Шерсть здесь будут не только производить, но и перерабатывать – дагестанские предприятия будут сами производить пряжу, из которой будут шить качественные и современные трикотажные и швейные изделия.