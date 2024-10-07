Вестник Кавказа

Дагестан соберет больше риса, чем в прошлом году

Дагестан соберет больше риса, чем в прошлом году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По итогам 2024 года урожай риса в Дагестане составит 165 тыс т, что на 10 тыс т больше, чем было собрано в прошлом году. В этом году площади посевов риса выросли с 32 тыс га в прошлом году до 34 тыс га в этом.

Урожай риса в Дагестане превзойдет прошлогодние показатели, составив 165 тыс т. Это на 10 тыс т больше, чем в прошлом году. Увеличение площадей посевов до 34 тыс га открывает новые горизонты для фермеров и экономики региона.

«Если мы по уборочной кампании затронем вопрос, <> сейчас у нас идет уборка риса, мы вторые в стране по площадям [посевов риса], где-то мы ожидаем 165 тысяч тонн собрать риса. <> В прошлом году мы 156 тысяч тонн собрали, в этом году уже на 10 тысяч тонн прибавки [урожая риса]»

– министр сельского хозяйства и продовольствия республики Мухтарбий Аджеков

По его словам, за последние несколько лет в Дагестане наблюдается тенденция к увеличению объемов посевных площадей. В прошлом году было засеяно 32 тыс га, что также стало рекордом для региона. Однако в этом году площади посевов увеличились еще на две тысячи гектаров, и это, безусловно, повлияло на прогнозы урожайности.

Современные методы орошения, использование качественных семян и оптимизация сроков внесения удобрений существенно повлияли на увеличение объемов урожая. Дагестанские агрономы активно внедряют инновационные решения, направленные на повышение эффективности поливов и улучшение качества риса.

В этом году некоторые хозяйства начали использовать системы капельного орошения, что позволяет экономить воду и в то же время получать высокие урожаи. Эти технологии обеспечивают более равномерное увлажнение почвы, что критически важно для роста риса.

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