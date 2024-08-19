Казахстан не может справиться с урожаем свеклы

Правительству в пожарном порядке пришлось решать вопросы с фермерами и сахарными заводами в стране из-за рекордного урожая сахарной свеклы – переработать ее не в состоянии все четыре завода.

Оказалось, что рекорды – не только прекрасный показатель, но и тяжкое бремя для сахарных заводов Казахстана, которые не справились с рекордным урожаем корнеплода, признали в Минсельхозе страны.

"Возникли сложности при приемке урожая, связанные с образованием очередей и вынужденным длительным ожиданием, что вызывает недовольство фермеров"

- Минсельхоз Казахстана

Казахстанские аграрии вырастили рекордные 1,1 млн т сахарной свеклы, но подвели заводы: на них возникла такая неразбериха, что пришлось вмешаться премьер-министру.

Олжасу Бектенову, передает Sputnik Казахстан.

Что сделал Минсельхоз

Меркенский сахарный завод нарастил суточную мощность приема сахарной свеклы с 4,5 до 5,9-6 тыс т, но этого оказалось мало – власти ввели компенсацию транспортных расходов, после чего власти страны гарантировали приемку всего свеклы, произведенной в стране, на сахарные заводы Казахстана.

После этого было решено перенаправить 100 тыс т сахарной свеклы Жамбылской области на Аксуский сахарный завод в области Жетысу, а норматив субсидирования фермерам увеличили с 25 тыс до 45 тыс тенге за тонну, добавили в Минсельхозе.

И главное – власти решили модернизировать все действующие в Казахстане перерабатывающие свеклу заводы.