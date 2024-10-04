Вестник Кавказа

В строительство птицефабрики в Казахстане вложат более $100 млн

Яйца
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане построят птицефабрику. Жители Костанайского района получат более 500 рабочих мест.

О проекте строительства птицефабрики в Костанайском районе сообщили в Минсельхозе Казахстана. В строительство объекта планируется вложить более $100 млн, передает пресс-служба министерства. 

"В настоящее время определен земельный участок площадью 300,5 гектаров, разработан детальный бизнес-план. В реализации проекта будут участвовать специалисты в области птицеводства из компании Canagrotek, что позволит обеспечить внедрение передовых технологий и практик в отрасль"

 - Минсельхоз Казахстана

Объект возведут до 2029 года, он будет давать около 50 тысяч тонн продукции. 

Ранее стало известно, что Казахстан до конца года будет экспортировать в РФ по 1 млн яиц в месяц. Российская сторона в январе попросила Казахстан о поставке дополнительного объема столовых яиц.

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