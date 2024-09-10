Единое школьное меню разработают в Казахстане

В рамках программы по оздоровлению детей, в Казахстане планируется составить единое школьное меню. Оно должно быть полноценным и разнообразным.

В Казахстане министр здравоохранения Акмарал Альназарова и министр просвещения Гани Бейсембаевым обсудили возможности улучшения школьного питания, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

Рацион учащихся должен быть безопасным, а также отвечать требованиям по калорийности, пищевой ценности и разнообразию. Минздрав Казахстана пересматривает стандарты питания школьников. В планах ведомства создание единого школьного меню. В него войдут такие продукты и блюда, которые будут полезны для физического и умственного развития детей.

Альназарова призвала педагогическую и родительскую общественность активно участвовать в работе по оздоровлению школьников.

Сегодня в Казахстане проживает около 3,9 млн детей школьного возраста.