В Казахстане при пожаре погибли пять детей

В Казахстане произошел крупный пожар в частном секторе. Погибли пять детей.
В Костанайской области Казахстана произошел пожар в частном доме, передает ДЧС региона.
Огонь вспыхнул ранним утром, пламя быстро охватило весь дом, крыша постройки обвалилась. Пожарные оперативно прибыли к месту происшествия и приступили к борьбе с возгоранием.
Несмотря на усилия пожарных, без жертв не обошлось. В огне погибли пятеро детей, самому старшему из которых было 8 лет.
Сообщается, что незадолго до инцидента мать детей ушла к знакомому, супруг отбывает тюремный срок. С родственникам в настоящий момент работают психологи.