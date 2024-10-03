В Казахстане при пожаре погибли пять детей

В Казахстане произошел крупный пожар в частном секторе. Погибли пять детей.

В Костанайской области Казахстана произошел пожар в частном доме, передает ДЧС региона.

Огонь вспыхнул ранним утром, пламя быстро охватило весь дом, крыша постройки обвалилась. Пожарные оперативно прибыли к месту происшествия и приступили к борьбе с возгоранием.

Несмотря на усилия пожарных, без жертв не обошлось. В огне погибли пятеро детей, самому старшему из которых было 8 лет.

Сообщается, что незадолго до инцидента мать детей ушла к знакомому, супруг отбывает тюремный срок. С родственникам в настоящий момент работают психологи.