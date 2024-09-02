Вестник Кавказа

Жилье в Железноводске подорожало из-за туристов

Жилье в Железноводске подорожало из-за туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Повышенный спрос на размещение и проживание в Железноводске увеличил цены на недвижимость в городе. Это может стать фактором снижения доступности жилья на курорте.

В пригороде Железноводска заметили увеличение стоимости недвижимости. Причиной стал повышенный спроси среди туристов на покупку жилья на курорте, рассказал мэр города Евгений Бакулин.

«В жилом районе "Капельница" произошло вполне предсказуемое изменение на рынке недвижимости: стоимость сотки земли возросла до 1 млн рублей»

- Евгений Бакулин

Он добавил, что проблема вызвала у него глубокую озабоченность, так как повышение стоимости недвижимости может негативно сказаться на доступности жилья в городе.

Отметим, что за первые семь месяцев 2024 года Железноводск посетили свыше 100 тыс туристов, что на 1,2% больше прошлогодних показателей. Статистика показывает, что поток путешественник на курорт продолжит расти в будущем.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1045 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Мощи Петра и Февронии привезут на Ставрополье

Мощи Петра и Февронии привезут на Ставрополье

Африка заинтересовалась удобрениями из Ставропольского края

Африка заинтересовалась удобрениями из Ставропольского края

Ставрополье удваивает урожай винограда

Ставрополье удваивает урожай винограда

Аэропорт Ставрополя обзаведется новым терминалом в ноябре

Аэропорт Ставрополя обзаведется новым терминалом в ноябре

Актриса из Ставрополя получила награду международного фестиваля

Актриса из Ставрополя получила награду международного фестиваля

Железноводск примет всероссийский чемпионат по спортивному ориентированию

Железноводск примет всероссийский чемпионат по спортивному ориентированию

Мужчина на параплане рухнул на Ставрополье

Мужчина на параплане рухнул на Ставрополье

Новые трамваи обойдутся Пятигорску в 400 млн

Новые трамваи обойдутся Пятигорску в 400 млн

Стеклотарный завод получит денежные вливания на Ставрополье

Стеклотарный завод получит денежные вливания на Ставрополье

Сезон фонтанов продлили в Железноводск

Сезон фонтанов продлили в Железноводск

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы