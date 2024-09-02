Жилье в Железноводске подорожало из-за туристов

Повышенный спрос на размещение и проживание в Железноводске увеличил цены на недвижимость в городе. Это может стать фактором снижения доступности жилья на курорте.

В пригороде Железноводска заметили увеличение стоимости недвижимости. Причиной стал повышенный спроси среди туристов на покупку жилья на курорте, рассказал мэр города Евгений Бакулин.

«В жилом районе "Капельница" произошло вполне предсказуемое изменение на рынке недвижимости: стоимость сотки земли возросла до 1 млн рублей»

- Евгений Бакулин

Он добавил, что проблема вызвала у него глубокую озабоченность, так как повышение стоимости недвижимости может негативно сказаться на доступности жилья в городе.

Отметим, что за первые семь месяцев 2024 года Железноводск посетили свыше 100 тыс туристов, что на 1,2% больше прошлогодних показателей. Статистика показывает, что поток путешественник на курорт продолжит расти в будущем.