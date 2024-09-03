Вестник Кавказа

Жительница Железноводска осталась без 3 млн рублей из-за телефонного мошенника

Жительница Железноводска осталась без 3 млн рублей из-за телефонного мошенника
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье произошел очередной случай телефонного мошенничества, в результате которого злоумышленнику удалось обмануть свою жертву на 3 млн рублей. На этот раз пострадала стала 50-летняя жительница Железноводска.

В Железноводске мошенник по телефону обманул местную жительницу на 3 млн рублей. Об этом рассказали в управлении МВД по Ставропольскому краю.

О случившемся рассказала сама потерпевшая. По ее словам, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником финансовой организации. Он сообщил 50-летней женщине, что на ее имя мошенники оформили кредит, после чего обманным путем заставил гражданку перевести около 3 млн рублей.

"Под предлогом помощи в отмене всех несанкционированных операций собеседник убедил потерпевшую взять так называемый зеркальный кредит и перевести поступившие деньги, а также свои сбережения якобы на безопасный счет"

– пресс-служба управления

Женщина перевела всю денежную сумму. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

По факту мошенничества завели уголовное дело.

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