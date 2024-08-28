Вестник Кавказа

Беседа с мошенником завершилась для жителя Ставрополя потерей 6 млн рублей

Экран смартфона в руках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мужчина поговорил по телефону с мошенником и потерял 6 млн рублей. Злоумышленника разыскивают правоохранители.

Житель Ставропольского края по лишился 6 млн рублей после телефонного разговора с мошенником. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.

Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником финансовой организации.

"Под предлогом защиты денежных средств собеседник убедил гражданина самостоятельно оформить займ и перечислить полученные деньги якобы на безопасный счет"

– пресс-служба управления

По факту произошедшего завели уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов приступили к поискам мошенника.

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