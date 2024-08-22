Пассажирка сломала ногу таксистке в Ставрополе

Женщина, работающая водителем такси, получила серьезную травму от упрямой пассажирки. Отсутствие сдачи стало поводом для драки, в результате которой таксистка получила перелом.

Жительница Ставрополя, водящая автомобиль такси, пострадала от рук недовольной пассажирки, о преступлении рассказали в МВД Ставропольского края.

В полицию обратилась таксистка. Она рассказала о конфликте с пассажиркой, которая нанесла женщине-водителю телесные повреждения.

Оказалось, что таксистка без проблем довезла клиентку в назначенное место. Последняя захотела расплатиться наличными, но у водителя на нашлось сдачи, так как предложенная купюра была крупной.

Чтобы разрешить проблемную ситуацию, водитель предложила заехать в магазин и разменять там банкноту. Однако клиентка не согласилась с этим вариантом и попросила, чтобы таксистка вернула ее туда, откуда увозила. Вернувшись в точку старта, пассажирка устроила перепалку с пострадавшей. Словесный конфликт перетек в драку, во время которой клиентка сломала водителю ногу.

Правоохранители выяснили, что подозреваемая – 47-летняя местная жительница. В отношении нее открыто уголовное дело.