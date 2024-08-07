Пьяный "шумахер": нетрезвый таксист в Сочи задержан после гонок по городу

Правоохранители в Сочи задержали таксиста, который был в состоянии алкогольного опьянения и устроил в центре курорта автогонки. Ему грозит лишение прав и уголовное наказание.

Таксисту, который был задержан в Сочи в состоянии сильного алкогольного опьянения после гонок в центре города, грозит уголовное наказание. Также мужчина лишится прав и, соответственно, работы.

"Инспекторы ДПС остановили иномарку, за рулем которой находился 49-летний местный житель с явными признаками опьянения. При задержании мужчина оказал неповиновение, вел себя агрессивно и нецензурно выражался в адрес стражей порядка"

– ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Таксист выписывал "восьмерки" и гонял по Курортному проспекту, а после задержания ругался и пел песни. На нетрезвого водителя составлены три административных протокола, ему грозит лишение прав, штраф и арест. Кроме того, может быть открыто уголовное дело по факту оскорбления представителя властей.